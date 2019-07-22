Пловца Хортона встретили аплодисментами в деревне спортсменов за демарш на награждении ЧМ

ТАСС, 22 июля. Австралийский пловец Мак Хортон вошел в столовую в деревне спортсменов чемпионата мира по водным видам спорта под аплодисменты со стороны других атлетов. Об этом в понедельник сообщило агентство AP.

Хортон отказался фотографироваться и жать руку китайскому спортсмену Сунь Яну, который выиграл на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу. Сунь Ян одержал победу, показав результат 3 минуты 42,44 секунды, Хортон стал вторым (3.43,17), третьим финишировал итальянец Габриэле Детти (3.43,23). После церемонии награждения Хортон отказался от совместного фото призеров и ушел в подтрибунное помещение. После этого поступка австралиец получает угрозы в свой адрес в аккаунте Instagram.