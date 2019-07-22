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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Пловца Хортона встретили аплодисментами в деревне спортсменов за демарш на награждении ЧМ

Австралиец отказался фотографироваться и жать руку китайскому спортсмену Сунь Яну, который победил на дистанции 400 м кролем

ТАСС, 22 июля. Австралийский пловец Мак Хортон вошел в столовую в деревне спортсменов чемпионата мира по водным видам спорта под аплодисменты со стороны других атлетов. Об этом в понедельник сообщило агентство AP.

Хортон отказался фотографироваться и жать руку китайскому спортсмену Сунь Яну, который выиграл на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу. Сунь Ян одержал победу, показав результат 3 минуты 42,44 секунды, Хортон стал вторым (3.43,17), третьим финишировал итальянец Габриэле Детти (3.43,23). После церемонии награждения Хортон отказался от совместного фото призеров и ушел в подтрибунное помещение. После этого поступка австралиец получает угрозы в свой адрес в аккаунте Instagram.

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Исполнительный комитет Международной федерации плавания (FINA) провел собрание в понедельник, чтобы обсудить протест Хортона, и решил отправить письменное предупреждение в Федерацию плавания Австралии. "Хотя FINA уважает принцип свободы слова, это должно проводиться в правильном контексте", - говорится в заявлении исполкома.

В феврале трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. FINA не стала применять санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено добиться пересмотра этого дела.

На Олимпийских играх 2016 года Хортон опередил Сунь Яна на дистанции 400 м вольным стилем.

Теги
АвстралияКитайЧМ-2019 по водным видам спорта
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