VAR нужно время. Видеоассистент рефери будет полноценно работать в РПЛ с 2020 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Все матчи каждого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), начиная со второй половины нынешнего сезона, планируется проводить с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Как отметил в беседе с журналистами руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин, это станет возможно после начала функционирования центра VAR. Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. Впервые в онлайн-режиме система VAR была использована на матче второго тура РПЛ сезона-2019/20 между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1) в воскресенье, однако главный арбитр матча Виталий Мешков ни разу лично не решил посмотреть видеоповтор.

Ранее было объявлено, что система VAR далее будет проходить апробацию и притирку на матчах чемпионата России, прежде чем игры каждого тура будут обслуживаться с помощью видеоассистента рефери. "Мы действуем достаточно постепенно, - заявил Калошин. - Сейчас идет подготовка, чтобы начать конструировать центр VAR, - сказал Калошин. - Рассчитываем, что это будет со второй части текущего сезона, тогда все матчи тура пройдут с использованием VAR. До этого у нас планируется до зимней паузы от одного до трех матчей [с VAR в туре], определение матчей - прерогатива Российского футбольного союза". Калошин добавил, что полноценный комплекс работ по возведению центра VAR начнется уже в августе. У РФС и РПЛ будет примерно полгода, чтобы досконально протестировать систему и подготовить ее к работе на матчах национального первенства. Нехватки судей не будет Использование системы VAR только в некоторых матчах РПЛ до зимнего перерыва подняло вопрос о нахождении клубов в неравных условиях. "Если на сегодняшний день есть ресурсы, чтобы провести один матч, нужно проводить, - заявил Калошин. - Чем больше возможностей, тем больше матчей. Если бы клубы были против, мы бы таким образом систему не использовали. Кто-то считает, что это правильно, кто-то нет, но я думаю, что нужно пользоваться возможностями". Изначально планировалось, что система VAR будет полноценно использоваться в матчах чемпионата России уже с начала сезона. Калошин объяснил затяжку желанием сделать работу качественно, нежели быстро. "Когда все было достигнуто и выполнено, тогда и запустили. Мы немного подождали, потестировали, видеоассистенты получили необходимую практику, и жизнь показала, что результат был достигнут хороший", - отметил он.