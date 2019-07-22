Газзаев: "Краснодару" будет трудно играть против "Порту" в квалификационном раунде ЛЧ

"Краснодару" будет очень тяжело, "Порту" - серьезный клуб, это опытная команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов, - сказал Газзаев. - "Краснодар" будет участвовать впервые, и здесь важно, как команда сумеет подготовиться к этим матчам. Возможно, для "Краснодара" станет плюсом то, что чемпионат в Португалии еще не начался, игрового тонуса и практики у "Порту" еще не будет. Конечно, хочется, чтобы краснодарский клуб выиграл, буду болеть за них, потому что команда заслуживает играть в Лиге чемпионов, но будет трудно".

"Спартак" должен пройти "Тун", но как это будет - сложно сказать. "Тун" - не такой известный клуб в Европе, но они регулярно участвуют в еврокубках, поэтому их нельзя недооценивать и переоценить свои возможности. "Спартак" уже который год вылетает в квалификационных матчах, но надеемся, что на этот раз уровень игры будет более высокий и качественный. "Спартаку" и "Краснодару", которые играют в ранней стадии еврокубков, необходимо было форсировать подготовку и уже в отличном состоянии подходить к сезону, важно функционально, тактически и физически быть готовыми к таким матчам, но судя по первым матчам чемпионата России, готовность была не оптимальная", - добавил Газзаев.

"Краснодар" первый матч проведет дома 7 августа, а ответный - 13-го числа. "Спартак" 8 августа сыграет в гостях, а 15-го числа - в Москве.