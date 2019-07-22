Газзаев: ФК "Урал" может стать клубом, претендующим на высокие места в чемпионате России

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Футбольный клуб "Урал" способен претендовать на высокие места в турнирной таблице чемпионата России. Такое мнение ТАСС в понедельник выразил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

После первых двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав шесть очков. Такой же показатель только у петербургского "Зенита". Клуб из Екатеринбурга победил дома "Уфу" (3:2) и грозненский "Ахмат" (3:0).

"Урал" очень уверенно начал этот сезон, а удачный старт очень много значит, - сказал Газзаев. - Если они успешно сыграют и в следующем туре с "Динамо", то "Урал" уже стоит воспринимать, как одну из команд, которая может на что-то претендовать, ведь только двум клубам удалось выиграть в двух матчах: я думаю, это уже серьезная заявка, но впереди ответственные матчи. Очки говорят сами за себя, может, это для всех непривычно, что "Урал" вместе с "Зенитом" идет в лидерах, но, наверное, не для уральского клуба: видно, что состав очень стабильный, в межсезонье практически не было новых, явных приобретений, были только точечные усиления. Нужно посмотреть, что в следующих турах будет показывать "Урал" и потом уже делать более подробные выводы".

"В первых турах были неожиданные результаты, даже дебютанты премьер-лиги - "Сочи" и "Тамбов" - несмотря на то, что проигрывали, показали уверенную игру против лидеров турнира. За исключением "Зенита", который набрал плановые очки, остальные лидеры еще полностью не вошли в чемпионат. Конечно, сложно делать прогнозы по первым двум играм, какие-то выводы можно будет делать уже ближе к 10-му туру, во всяком случае на первый круг", - добавил Газзаев.

Проблемы лидеров

Специалист отметил, что на неудачных результатах лидеров РПЛ сказываются проблемы в подготовке к чемпионату. "Краснодар" очень тяжело играл в Уфе, им тоже необходимо прибавлять, как и всем нашим лидерам. И "Спартак" очень трудно играет, в первом матче были сложности, во втором сыграли вничью. Все определяет результат: те команды, которые вошли в чемпионат с потерей очков, что-то упустили в программе подготовки - что-то не учли, что-то не доработали, поэтому и происходят такие неожиданные результаты сегодня", - подчеркнул Газзаев.

"ЦСКА к началу чемпионата не был готов, даже матч с "Оренбургом" натужно выиграл, но благодаря этой победе у клуба должна появиться стабильность и качество игры: молодежь должна понимать, что ЦСКА - это тот клуб, который всегда должен быть на вершине турнирной таблицы. "Локомотив" тоже сейчас испытывает проблемы, новые игроки Мурило и Живоглядов вливаются в команду, но тем не менее команда в целом выглядит неплохо, хотя нужно прибавлять - в сентябре "Локомотиву" играть в групповом этапе Лиги чемпионов, они должны быть в оптимальном состоянии. Мне очень понравился "Ахмат" в матче первого тура с "Краснодаром", заслуженно победил, команда произвела сильное впечатление. Но во второй игре с "Уралом" грозненский клуб показал совершенно другую игру и разочаровал, особенно результатом", - заключил собеседник ТАСС.