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ЧМ-2019 по фехтованию

Путин поздравил российскую рапиристку Дериглазову с победой на ЧМ

По словам президента РФ, россиянка продемонстрировала высочайший класс спортивного мастерства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/, Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фехтовальщицу на рапирах Инну Дериглазову с победой на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

В финале личного турнира 19 июля Дериглазова победила француженку Полин Ранвье.

"Вы продемонстрировали высочайший класс спортивного мастерства и вновь оказались сильнее опытных и именитых соперниц. Своей пятой, яркой и красивой победой на чемпионатах мира убедительно доказали, что в состязаниях на рапирах Вам нет равных", - отметил президент.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 23 июля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДериглазова, Инна Васильевна
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