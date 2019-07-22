Путин поздравил российскую рапиристку Дериглазову с победой на ЧМ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/, Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фехтовальщицу на рапирах Инну Дериглазову с победой на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

В финале личного турнира 19 июля Дериглазова победила француженку Полин Ранвье.

"Вы продемонстрировали высочайший класс спортивного мастерства и вновь оказались сильнее опытных и именитых соперниц. Своей пятой, яркой и красивой победой на чемпионатах мира убедительно доказали, что в состязаниях на рапирах Вам нет равных", - отметил президент.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 23 июля.