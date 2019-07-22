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Мировой футбол

Мадридский "Реал" возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes

Самой дорогой спортивной командой является клуб североамериканской Национальной футбольной лиги "Даллас Ковбойз"
Футболисты "Реала" EPA-EFE/RAUL CARO
Описание
Футболисты "Реала"
© EPA-EFE/RAUL CARO

ТАСС, 22 июля. Испанский "Реал" вышел в лидеры рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания.

Стоимость команды из Мадрида составляет $4,42 млрд. По информации источника, "Реал" получил $100 млн от третьей подряд победы в Лиге чемпионов в 2018 году. Отмечается, что клуб близок к подписанию спонсорского соглашения с компанией Adidas, выплата за 12 лет составит $1,8 млрд, сделка станет самой крупной в истории футбола.

Второе место в рейтинге самых дорогих команд заняла испанская "Барселона" ($4 млрд), третьим стал английский "Манчестер Юнайтед" ($3,8 млрд), четвертую строчку заняла немецкая "Бавария" ($3 мрлд), замкнул первую пятерку английский "Манчестер Сити" ($2,69 млрд).

Также результаты исследования Forbes показали, что общая капитализация команд, находящихся на первых 20 позициях рейтинга, составляет в среднем $1,75 млрд, что больше прошлогоднего результата на 3,4%. Средняя стоимость команд составляет $1,56 млрд, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году.

По доходу за матчи в национальном чемпионате лидирует "Барселона" ($809 млн), вторым идет "Реал" ($729 млн), тройку лучших по этому показателю замыкает "Манчестер Юнайтед" ($655 млн). При этом первое место по доходу от продажи телевизионных прав занимает "Реал" ($1,277 млн), второе - "Манчестер "Юнайтед" ($1,264 млн), третье - "Барселона" ($1,245 млн). С большим отрывом лидирует "Реал" по стоимости бренда, которая составляет $725 млн. Вторым клубом по этому показателю является "Барселона" ($465 млн), третьим - "Манчестер Юнайтед" ($444 млн).

Самой дорогой спортивной командой является клуб североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) "Даллас Ковбойз", который удерживает лидерство четыре года подряд, его общая стоимость составляет $5 млрд. Второе место занимает американская бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкиз" ($4,6 млрд). На третье место вышел "Реал" ($4,24 млрд), "Барселона" и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" делят четвертое и пятое места с капитализацией в $4 млрд.

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