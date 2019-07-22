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ЧМ-2019 по фехтованию

Российские рапиристки завоевали золотые медали чемпионата мира по фехтованию

В финале россиянки победили команду Италии
Инна Дериглазова EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
Инна Дериглазова
© EPA-EFE/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки победили команду Италии со счетом 43:42 в финале командных соревнований чемпионата мира по фехтованию. Турнир проходит в Будапеште.

В дополнительное время Инна Дериглазова нанесла победный укол Элизе Ди Франчиске. В составе сборной России выступали также Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.

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Бронзовые медали завоевали спортсменки из Франции, которые оказались сильнее американок (45:43).

Дериглазова ранее выиграла золото в индивидуальном турнире рапиристок, победив в полуфинале Ди Франчиску. 29-летняя россиянка стала шестикратной чемпионкой мира (3 победы - в личном турнире и 3 - в командном). 

Сборная России в пятый раз выиграла женские командные соревнования на рапирах на чемпионатах мира (2002, 2006, 2011, 2016, 2019). Команда России также пять раз становилась серебряным призером (2001, 2003, 2007, 2014, 2015) мировых первенств и дважды бронзовым (2013, 2017). В прошлом году россиянки не сумели завоевать медали чемпионата мира.

Российская сборная поднялась на первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, в активе российской команды шесть медалей: две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Второе место занимает команда Южной Кореи (две золотые и одна бронзовая медали), первую тройку замыкает команда Венгрии (1-2-0). Чемпионат мира завершится 23 июля.

Чемпионат мира завершится 23 июля.

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Дериглазова, Инна Васильевна
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