Рой Джонс посоветовал Нурмагомедову быть внимательным в бою с Порье

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову необходимо быть внимательным в поединке против американца Дастина Порье. Об этом журналистам заявил в понедельник бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший.

Бой Нурмагомедов - Порье за титул чемпиона UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

"Мне нравится Хабиб, это отличный боец, - сказал Джонс. - Я, конечно, немногое знаю о его сопернике. Но точно знаю, что Хабиб очень хорош в партере, в борьбе. А вот соперник, судя по всему, хорош в стойке, Хабибу надо быть очень внимательным".

В активе россиянина 27 побед и ни одного поражения. На счету Порье 25 побед и пять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.