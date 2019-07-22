Чемпион мира Бетербиев признан боксером года по версии премии "Звезда бокса"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев получил премию "Звезда бокса" в номинации "Боксер года". Церемония награждения состоялась в понедельник в рамках Международного дня бокса на Красной площади в Москве.

В 2018 году Бетербиев провел один поединок, победив британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде.

Бетербиев ближайший поединок проведет 18 октября в США против обладателя титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинца Александра Гвоздика. Всего на счету 34-летнего россиянина 14 побед (все - нокаутом), ни одного поражения.