Дериглазова: российские рапиристки сделали все, чтобы итальянки не взяли реванш на ЧМ

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки счастливы, что не позволили сборной Италии на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште отыграться за проигрыш на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе. Об этом журналистам после победы в финале соревнований рассказала в понедельник олимпийская чемпионка Инна Дериглазова.

В финале в дополнительное время при равном счете Дериглазова нанесла победный укол Элизе Ди Франчиске. В составе сборной России выступали также Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова. Месяц назад в Дюссельдорфе сборная России выиграла у итальянок со счетом 44:32.

"Мы ждали, что встреча будет тяжелой и закончиться она может именно так - на приоритете. Итальянки были серьезно нацелены на реванш, но мы сделали все возможное и невозможное, чтобы закончить этот чемпионат мира на хорошей ноте", - сказала Дериглазова.

"Когда ты фехтуешь на приоритете - тут либо пан, либо пропал. Когда в конце встречи я увидела мой зеленый фонарь, это было настоящим счастьем. В моей карьере часто проигрывала, но сегодня включилась полностью, и финишный укол мне удался", - сказала рапиристка.

"Мы - чемпионки мира, мы гордимся! Но по-настоящему осознавать это будем потом. Впереди у нас Олимпийские игры - надо готовиться, стараться, стремиться выступать успешно", - подчеркнула Дериглазова.

Дериглазова ранее выиграла золото в индивидуальном турнире рапиристок, победив в полуфинале Ди Франчиску. 29-летняя россиянка стала шестикратной чемпионкой мира (три победы - в личном турнире и три - в командном).