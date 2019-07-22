Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA, победив Мадерну на Красной площади

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира россиянин Федор Чудинов защитил титул континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке он победил аргентинца Эсекьеля Освальдо Мадерну техническим нокаутом в 10-м раунде.

Поединок прошел в рамках празднования Международного дня бокса на Красной площади в Москве.

Всего в послужном списке 31-летнего Чудинова теперь 21 победа (15 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Чудинов занимает третье место в рейтинге WBA, 6-е - Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

32-летний Мадерна потерпел шестое поражение, также на его счету 26 побед (16 нокаутом).