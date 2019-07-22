Криштиану Роналду не будет обвинен в изнасиловании в США

ТАСС, 22 июля. Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании женщины 10 лет назад в США. Об этом в понедельник сообщил прокурор Стив Вольфсон, слова которого приводит агентство AP.

Прокурор заявил, что после рассмотрения отчета о новом полицейском расследовании он принял решение о том, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны, соответственно, обвинения не могут быть предъявлены.

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Имени Роналду в материалах дела и в показаниях потерпевшей на тот момент не было. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях".

Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Европы 2016 года, бронзовым призером Кубка конфедераций - 2017.