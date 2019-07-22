РУСАДА сняло обвинения с главного тренера ХК "Авангард" Хартли

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решила снять обвинения с главного тренера омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" канадца Боба Хартли. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Президент ХК "Авангард" считает, что нет оснований для дисквалификации Зернова и Хартли

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил о том, что нападающего клуба Дениса Зернова и Хартли могут дисквалифицировать на четыре года из-за препятствия процедуре допинг-контроля. Инцидент случился в середине апреля после одного из матчей финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

"РУСАДА приняло решение снять с главного тренера омского "Авангарда" Хартли и главного врача команды [Дмитрия] Батушенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, о чем клуб и Федерация хоккея России были уведомлены официальными письмами. Однако оскорбительное отношение тренера и врача к допинг-офицерам не должно остаться безнаказанным. РУСАДА рекомендует клубу и Федерации хоккея России вынести в отношении Хартли и Батушенко меры дисциплинарного взыскания", - сказала Пахноцкая.

"Случившееся выявило тот факт, что сотрудники "Авангарда" имеют определенные пробелы в знаниях антидопинговых правил. В частности, они не знают детально, как должна проходить процедура уведомления спортсмена в рамках допинг-контроля", - продолжила Пахноцкая.

"Авангард" под руководством Хартли впервые с 2012 года вышел в финал Кубка Гагарина. Специалист возглавил клуб перед минувшим сезоном. В финале "Авангард" проиграл московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 0-4.