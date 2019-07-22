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Зимние олимпийские виды спорта

Рабочая группа по восстановлению СБР передаст в IBU отчет о своем заседании 30 августа

На заседании обсуждались 12 условий, которые необходимо выполнить СБР для восстановления в правах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Союза биатлонистов России (СБР) и Международного союза биатлонистов (IBU) по реализации критериев восстановления в правах СБР передаст отчет о засдании исполкому IBU 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

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В понедельник в Москве состоялось заседание рабочей группы, в состав которой входят представители IBU, СБР, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Обсуждались 12 условий, которые необходимо выполнить СБР для восстановления в правах.

"Рабочая группа представит отчет по итогам сегодняшнего заседания исполкому IBU 30 августа. О решениях исполкома будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

Вопрос статуса СБР будет рассмотрен на внеочередном конгрессе IBU, который пройдет в Мюнхене с 18 по 20 октября.

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