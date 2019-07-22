Бида: неудача на ЧМ усложнит шпажистам отбор на Игры, но оставляет шансы на путевку

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Неудачное выступление мужской сборной России по фехтованию на шпагах на чемпионате мира в Будапеште усложняет для команды процесс отбора на Олимпийские игры в Токио, но не лишает команду возможности бороться за путевку дальше. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер личного турнира чемпионата мира россиянин Сергей Бида.

В 1/8 финала россияне победили казахстанских шпажистов (45:44), но в четвертьфинале уступили команде Китая со счетом 41:45. В турнире за 5-8-е места россияне проиграли итальянцам (33:35) и победили команду Израиля (45:42), заняв седьмое место. В составе команды выступали Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос.

"Конечно, произошедшее усложнит нам задачу олимпийского отбора, но не лишает возможности бороться за попадание на Игры - нужно много работать. Это шпага, вид, в котором любая из 16 первых команд может претендовать на самые высокие места. Здесь много нюансов, многое решают случайности, но если причиной проигрыша были какие-то закономерности, наши тренеры обязательно их проанализируют", - рассказал Бида.

"Мы проиграли китайцам, с которыми не раз встречались, - команде, которую привел к большому прогрессу бывший тренер сборной Франции Уг Обри, он начал работать с ними после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сегодня это сильный соперник, они уже выиграли Азиатские игры, а сегодня бились за попадание в финал", - отметил Бида.

Бида подчеркнул, что вся сборная настраивалась на чемпионате мира в Будапешт на победу в командном турнире: "Все мы - шестеренки одной машины и ехали сюда за командной победой. О личных достижениях тут вообще никто не думал, в том числе и я. У меня до чемпионата мира была одна медаль юниорского чемпионата мира и одна - Универсиады, о каких личных амбициях вообще речь могла идти?"

В новейшей истории сборная России один раз выигрывала командные соревнования по фехтованию на шпагах на чемпионатах мира (2003).