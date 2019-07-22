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Бокс

Рой Джонс: Международный день бокса является уникальным праздником

Мероприятия проходило с 20 по 22 июля в Москве
Рой Джонс-младший Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Рой Джонс-младший
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Международный день бокса является грандиозным праздником и способствует развитию вида спорта. Об этом журналистам заявил бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

Международный день бокса прошел с 20 по 22 июля в Москве и завершился боксерским турниром на Красной площади.

"Я очень рад быть участником такого большого праздника, - сказал Джонс - младший. - Очень важно проводить такие мероприятия для развития вида спорта. Международный день бокса - уникальное мероприятие".

Международный лень бокса традиционно проходит в конце июля. Праздник официально признан Международной ассоциацией бокса (AIBA).

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