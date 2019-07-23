Пятикратный чемпион НБА Данкан вошел в тренерский штаб "Сан-Антонио"

ТАСС, 23 июля. Обладатель пяти чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Сан-Антонио" Тим Данкан вошел в тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта 43-летнего Данкана не разглашаются. Также отмечается, что помощником главного тренера "Сан-Антонио" Грегга Поповича станет Уилл Харди.

"В течение 19 лет я помогал Данкану. Вполне уместно, что теперь он будет возвращать должок", - сказал Попович.

Данкан выступал за "Сан-Антонио" на протяжении всей карьеры (1997-2016). Он провел 1392 игры в НБА и занимает 10-е место в истории лиги по этому показателю. На счету Данкана 26 496 очков, что является 14-м результатом за время существования ассоциации. Также в среднем за игру он делал 10,8 подбора, 2,4 перехвата, 2,2 блокшота и 3 передачи.

Центровой дважды признавался самым ценным игроком сезона (2002, 2003). Три раза Данкан становился лучшим баскетболистом финальной серии плей-офф (1999, 2002, 2003). Он 15 раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА. Данкан является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года.

В прошедшем сезоне "Сан-Антонио" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф подопечные Поповича уступили "Денверу" в первом раунде со счетом 3-4.