Австралийка Иффланд завоевала золото в хайдайвинге на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Австралийская спортсменка Рианна Иффланд заняла первое место по итогам соревнований в дисциплине хайдайвинг на чемпионате мира по водным видам спорта. Мировое первенство проходит в южнокорейском городе Кванджу.
По сумме четырех прыжков с 20-метровой вышки она набрала 298,05 балла. Иффланд одержала победу благодаря последнему прыжку, который судьи оценили в 98,8 балла. Это помогло ей обойти лидировавшую после трех попыток мексиканку Адриану Хименес, ставшую по итогам турнира второй с результатом 297,9 балла. Третье место заняла британка Джессика Макаулай (295,4).
Россиянки не выступали в данной дисциплине. В среду состоятся заключительные прыжки у мужчин. Здесь сборную России представляют трое спортсменов - Никита Федоров, Артем Сильченко и Игорь Семашко. Федоров после двух попыток идет восьмым, уступая лидеру 48 баллов, Сильченко занимает 18-ю строчку, Семашко - 22-ю.
В медальном зачете чемпионата мира лидирует команда Китая, в активе которой 26 наград - 14 золотых, 10 серебряных и две бронзовые. Сборная России (9-6-1) идет на второй строчке. Третье место занимают австралийские спортсмены (4-1-3).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|14
|10
|2
|26
|2
|Россия
|9
|6
|1
|16
|3
|Австралия
|4
|1
|3
|8
|4
|США
|2
|4
|6
|12
|5
|Германия
|2
|1
|3
|6
|6
|Бразилия
|2
|0
|1
|3
|7
|Венгрия
|2
|0
|0
|2
|8
|Франция
|1
|3
|1
|5
|9
|Канада
|1
|2
|3
|6
|9
|Великобритания
|1
|2
|3
|6