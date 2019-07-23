Турниры по мини-футболу и чемпионат мира по воркауту пройдут в "Лужниках" 27 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Чемпионат мира по воркауту, турниры по мини-футболу и стритболу и соревнования на горных велосипедах пройдут в "Лужниках" 27 июля, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице 27 июля пройдет традиционный спортивный праздник "Московский спорт в "Лужниках", где пройдут турниры по мини-футболу и стритболу, чемпионат мира по воркауту, битва силачей и соревнования на горных велосипедах", - говорится в сообщении.

На территории олимпийского комплекса откроется более 40 спортивных и развлекательных площадок. Для гостей будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 - для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 - для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО.

Также хоккейный клуб ЦСКА, баскетбольный клуб ЦСКА и футбольный клуб "Локомотив" представят свои площадки с трофеями, фотозонами и зонами для автограф-сессий с ветеранами клубов.

В массовом турнире по мини-футболу примут участие более 630 команд. Кроме того, более 2 тыс. участников сыграют в стритбол на 30 кортах. Свыше 60 спортсменов и тренеров из более чем 40 стран примут участие в чемпионате мира по воркауту.