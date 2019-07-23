{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что Хабиб будет работать коленями в бою против Порье

Поединок между спортсменами пройдет 7 сентября в Абу-Даби

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет работать коленями в поединке против американца Дастина Порье. Об этом в интервью ТАСС заявил отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Абдулманап Нурмагомедов.

На эту тему
Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб будет драться с сильнейшими, а не сидеть на троне

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. В поединке, который станет первым для россиянина с осени прошлого года, Нурмагомедов второй раз в карьере будет защищать титул чемпиона в легком весе.

"Хабиб растет в ударной технике, - сказал специалист. - У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Дастина Порье. В середине второго - начале третьего раунда вы их увидите. У нас будут сюрпризы по ударной технике".

"Почему бы Хабибу не поработать ногами, коленями? У него хорошие удары получаются с колена в прыжке; боксер выбирает дистанцию, а с дистанции в прыжке можно подготовить хороший удар в корпус. Дастину говорят, что он не сможет устоять на ногах против Хабиба, он и сам это знает. У нас же для каждого поединка есть своя изюминка, но главное - это тотальный контроль и отключение соперника", - добавил Нурмагомедов-старший.

В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Порье 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Теги
ММА
ММА
Нурмагомедов не испытывает проблем с весом за полтора месяца до боя с Порье
По словам отца и тренера спортсмена, за месяц до боя Нурмагомедов будет весить 80 кг
Читать полностью