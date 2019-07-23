Кириленко: баскетболист Мозгов мог бы помочь сборной РФ на КМ только в здоровом состоянии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российскому баскетболисту Тимофею Мозгову вместо выступления на Кубке мира нужно восстановиться после травмы и набрать форму. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Сборная России 22 июля начала подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру, но в итоге было принято решение, что он не сыграет на Кубке мира. Ранее 33-летний игрок рассказал ТАСС, что продолжает восстанавливаться после травмы.

"Мозгов нужен нам, но он мог бы нам помочь на Кубке мира, только если был бы здоров. Сейчас же ему нужно восстанавливаться, набирать форму", - сказал Кириленко.

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.