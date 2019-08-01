На Олимпиаду с городских улиц. Через год в Токио разыграют первые медали в скейтбординге

О том, как изменилась любимая забава калифорнийских серферов после признания МОК, почему стоит перестать путать стрит и парк и за кого из россиян предстоит болеть на Играх-2020

Скейтбординг за 60 лет прошел долгий путь от асфальтовых дорожек калифорнийского побережья до признания Международным олимпийским комитетом (МОК). Первые скейтеры вовсе не ставили себе задачу изобрести новый вид спорта и вряд ли вдохновлялись олимпийскими амбициями. Сначала скейт использовался как средство передвижения, чтобы быстрее добраться до пляжа, или как вынужденная альтернатива серфингу, если море не радовало волнами. Первые приспособления для катания по асфальту были чудом конструкторской мысли и изобретательности — умельцы обычными гвоздями прибивали роликовые коньки к ящикам и деревянным доскам. Для сравнения: сейчас скейты изготавливаются из нескольких слоев фанеры, чаще всего это семь слоев канадского клена, которые для придания нужных продольных и поперечных изгибов на несколько суток кладут под специальный пресс. Свои характеристики имеют подвески, колеса, подшипники, даже верхнее покрытие (наждачная бумага для лучшего сцепления с доской) изготавливается в нескольких вариантах.

Совершенствование скейтбордов шло постепенно, вместе с досками развивались и технические навыки спортсменов, появлялись новые трюки, произошло разделение единого спортивного вида на несколько стилей. Сейчас одним из самых массовых остается обычное исполнение трюков на плоской поверхности, ведь для этого нужен минимальный набор — доска и кусочек ровного асфальта. Наиболее заметной в условиях города является дисциплина стрит, именно к ней относятся прыжки через лестницы, скольжение по перилам и углам сооружений — граням. С наступлением подходящей погоды таких ребят можно наблюдать на улицах любого крупного российского города. На Олимпиаде в Токио соревнования пройдут в стрите и парке. Но это не значит, что в первом случае спортсмены будут штурмовать перила и лестницы оживленных японских улиц, а во втором — наперегонки кататься по асфальтированным дорожкам парков отдыха. И для стрита, и для парка строятся специальные спортивные объекты, так называемые скейт-парки, но в зависимости от дисциплины кардинально отличается рельеф сооружения и присутствующие в нем фигуры. Задачей скейт-парка для стрита является имитирование обычной улицы, чтобы спортсмен мог продемонстрировать катание в условиях городской среды. В соревновательной зоне строят лестницы, устанавливают перила, боксы, грани — все, что можно найти и в реалиях городского ландшафта. Несмотря на выполняемые прыжки и перелеты через некоторые фигуры, в стрите катание по большей части проходит по горизонтали.

Парковое катание — это выступления на радиусных фигурах, так называемых пулах и боулах. Тут спортсмены демонстрируют вылеты, скольжение по краю пула, катание в высоких радиусах. Скейт-парк в этом случае больше всего напоминает осушенный бассейн с закругленным дном, поверхность которого залита бетоном. Именно так и возникла эта дисциплина — скейтеры катались по дну и стенкам пересохших бассейнов Калифорнии. Сейчас по бассейнам особо не покатаешься, и именно недостаток таких парков в России приводит к тому, что в нашей стране гораздо сильнее развит стрит. "К сожалению, в России нет ни одного объекта высокого уровня для парковой дисциплины. У нас строятся боулы, но все они для начального уровня. Поэтому у нас не очень много шансов отобраться на Олимпийские игры именно в парковой дисциплине, — считает генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев. — В стрите дела обстоят гораздо лучше, он сильнее развит в стране". Один и тот же спортсмен может выступать и в стрите, и в парке. На любительском уровне каждый скейтбордист обязательно пробует покататься и там и там. Разграничение сильнее заметно на уровне спорта высоких достижений, но и тут спортсменам не запрещено выступать в обеих дисциплинах сразу. Запутанный отбор на Олимпиаду Скейтбординг сравнительно недавно начал позиционировать себя именно как вид спорта, с официальными соревнованиями и четким регламентом от Международной федерации роллер-спорта. До этого вид очень долго существовал как экстремальная любительская культура, хотя на соревнованиях самые опытные и техничные райдеры выступали в категории профессионалов. Одними из самых престижных турниров до сих пор остаются именно коммерческие, но исторически успешные соревнования, завоевавшие уважение в среде спортсменов и любителей еще до получения скейтбордингом статуса вида спорта. К таким, например, относится крупнейшая лига Street League Skateboarding. Настоящим успехом, который не допустил сильного раскола скейтбординга, является включение турниров этой серии в программу олимпийского отбора.

Официальная часть соревнований представлена чемпионатами мира. Мировое первенство в стрите впервые прошло в ноябре 2018 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат по парковому катанию провели в китайском Нанкине в январе 2019 года. Оба соревнования прошли в тестовом режиме, их результаты в олимпийский рейтинг включены не будут. Но вот следующие турниры принесут победителям прямую путевку на Игры-2020. "На Олимпийских играх в каждой категории выступят по 20 человек, автоматически на турнир отберутся призеры чемпионата мира, по одной квоте есть у страны — хозяйки Олимпиады Японии, остальные получат олимпийские лицензии согласно рейтингу, — пояснил ТАСС Поцелуев. — В рейтинг пойдут баллы за показанные результаты на чемпионате мира, престижных (пятизвездочных) коммерческих соревнованиях, континентальных чемпионатах и национальных первенствах. От каждой страны в каждой категории могут выступить не более трех человек, при этом должны быть представлены спортсмены со всех континентов".

Из крупных международных соревнований в России ежегодно проходит этап Кубка мира World Cup Skateboarding, в прошлом сентябре турнир состоялся в столице в шестой раз. Точные даты проведения соревнований в этом году пока что не определены. Также на согласовании находится инициатива по присвоению участникам турнира олимпийских квалификационных баллов. Баллы также можно набрать на национальных чемпионатах. "В России мы проводим чемпионат страны и в стрите, и в парке. Также проходит Кубок России в стрите, но он скорее направлен на то, чтобы вовлечь в этот вид спорта регионы. Ведь больше всего скейтбординг сейчас развит в Москве и Санкт-Петербурге, хотелось бы привлечь и другие области", — отметил Поцелуев.

По словам генерального директора Федерации скейтбординга России, реальные шансы пробиться на Олимпийские игры в стрите — у российских девушек Екатерины Шенглии и Ксении Маркиной. В мужской категории на мировом уровне более сильная конкуренция, но бороться за попадание на Олимпиаду будут Константин Кабанов и Егор Голубев. Основные фавориты — бразильские, американские и японские спортсмены. Критерии судейства Выступление спортсмена оценивается коллегией судей, при этом судьями в скейтбординге совсем не обязательно становятся бывшие спортсмены, часто это люди из скейт-индустрии. В состав судейской коллегии входит главный судья, его заместитель, технический судья и судья-информатор, объявляющий оценки, протесты и регламент соревнований. В парковой дисциплине оценка выставляется по 100-бальной системе. Высший уровень — от 80 до 100 баллов, средний — от 50 до 79. Оценки в стрите выставляются в границах 10 баллов, высший уровень — от 8 до 10, средний — от 4 до 7,9. Чтобы показать все, на что он способен, у спортсмена есть две попытки по 45 секунд.

Оценка выступления проходит по четко обозначенным критериям, причем некоторые из них являются приоритетными. В первую очередь судьи оценивают сложность трюков. Сюда относится оценка за исполненный трюк, выбор препятствия, повторение трюков и компонентов. Так, повторение одних и тех же трюков во время каждой попытки настоятельно не рекомендуется и приводит к более низкому баллу с каждым повторно приземленным трюком. Для получения большего балла стоит также выбирать несколько разных фигур. На втором месте по приоритетам находится оценка за исполнение. Она включается в себя как несколько объективных показателей, таких как качество приземления спортсмена, высоту, скорость, так и несколько субъективных значений — качество, стиль, силу и агрессию катания. Стиль оценивает по размещению ног спортсмена на доске, как он ловит доску, движению руки. Отдельно оценивается количество исполненных трюков. С одной стороны, чем больше покажет скейтер, тем лучше, но не стоит забывать о сложности и общем впечатлении от программы. Ведь при подведении итогов оценка за сложность программы более приоритетна, чем оценка за разнообразие. Спортивный вклад в скейтбординг В России скейтбординг был включен во Всероссийский реестр видов спорта в 2007 году, через десять лет он получил статус олимпийского вида. Александр Поцелуев отмечает, что такие изменения принесли скейтбордингу ощутимую пользу. "Главное, что дал скейтбордингу спортивный статус, — это то, что наши спортсмены начали выезжать на международные соревнования. Раньше это было один-два спортсмена, которые нашли спонсора и поэтому смогли выехать на какой-то турнир, — рассказал Поцелуев. — Street League Skateboarding была таким закрытым клубом, а сейчас наши ребята в ней участвуют, хотя раньше казалось, что там выступают буквально небожители и приблизиться к ним невозможно. Есть так называемый клуб девяти — это те спортсмены, которые получают от судей оценки-девятки, это высший уровень, но недавно Костя Кабанов набрал 8–8,5 балла, это очень высоко, это серьезная заявка. Ребята понимают, что теперь у них есть возможность попасть на такие турниры".