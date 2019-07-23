Нурмагомедов не испытывает проблем с весом за полтора месяца до боя с Порье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не испытывает проблем с весом за полтора месяца до боя с американцем Дастином Порье. Об этом в интервью ТАСС заявил отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Абдулманап Нурмагомедов.

В 2017 году был отменен поединок Нурмагомедова против Тони Фергюсона из-за того, что россиянину стало плохо во время сгонки веса перед официальной церемонией взвешивания.

"По весу у нас все нормально, по объемам работы мы тоже идем по графику, - сказал Нурмагомедов. - Думаю, когда до боя останется месяц, он будет весить около 80 кг. Сейчас нам необходимо убрать 2,5-3 кг". Во время церемонии взвешивания вес спортсмена не должен превышать 70 кг.

Также отец бойца отметил большой уровень ответственности, который стоит перед его сыном.

"Если ты готовишься, необходимо идти с весом по графику, - сказал специалист. - У тебя нет возможности ошибиться, потому что ты защищаешь пояс, остальные - только претенденты. Весь мир смотрит на тебя: как ты сделаешь вес, как подготовишься, как проведешь защиту. Ответственность очень большая".

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин имеет в активе 27 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Порье 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.