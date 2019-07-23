ФК "Сочи" отделил фанатов "Зенита" тремя секторами на трибуне из-за отсутствия ограждений

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Болельщики "Зенита" во время матча чемпионата России по футболу против "Сочи" были отделены тремя пустыми секторами из-за отсутствия ограждений на гостевой трибуне стадиона "Фишт". Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

"Зенит" в рамках второго тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл "Сочи" со счетом 2:0. На матче присутствовало 35 102 человека. Во вторник телеграм-канал "ЭкСпорт" обратил внимание на то, что три трибуны были закрыты для посещения, несмотря на высокий спрос среди болельщиков на данный матч. "Фишт" вмещает 44287 человек.

"Клуб принял такое решение из-за мер безопасности, так как, согласно регламенту, на гостевом секторе должны стоять ограждения, а на "Фиште" их нет, поэтому пришлось прибегнуть к таким мерам. Стадион будет ставить такие ограждения, но для этого понадобиться время", - сказал Рубашко.

На "Фиште" проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти)

После двух матчей "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице с шестью очками, "Сочи" идет последним, не имея в активе набранных очков. В следующем туре 27 июля "Сочи" проведет гостевую встречу против "Краснодара", днем позже клуб из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против "Оренбурга".