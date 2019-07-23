Носов: отсутствие Мозгова не станет серьезной потерей для сборной РФ по баскетболу на КМ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Отсутствие в команде Тимофея Мозгова не станет серьезной потерей для сборной России на Кубке мира по баскетболу. Такое мнение ТАСС во вторник высказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России Виталий Носов.

На эту тему Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на Кубке мира

Сборная России 22 июля начала подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру, но в итоге было принято решение, что он не сыграет на Кубке мира. Ранее 33-летний игрок рассказал ТАСС, что продолжает восстанавливаться после травмы. "Потеря того Мозгова, который играл в "Кливленде" во времена Блатта, была бы для сборной России серьезной. Но сейчас он без практики и не думаю, что это потеря, - сказал Носов. - Так же можно грустить, что не сыграет Михайлов или Саврасенко. Боломбой, мне кажется, попадает в концепцию главного тренера сборной Сергея Базаревича и сможет принести много пользы для команды, если его будут достаточно грамотно использовать".