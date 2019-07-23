"Ростов" считает, что обеспечение безопасности на игре со "Спартаком" было в рамках правил

ТАСС, 23 июля. Обеспечение безопасности на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами "Ростов" и "Спартак" проходило в рамках нормативно-правовых актов России. Об этом говорится в заявлении "Ростова", которое приводит пресс-служба клуба.

Матч "Ростов" - "Спартак" (2:2) состоялся на "Ростов-Арене" 20 июля. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. "Спартак" осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента.

"Футбольный клуб "Ростов" не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур, насколько мы знаем, сейчас Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией, - говорится в заявлении. - В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России. Стюарды стадиона вели себя корректно и доброжелательно, матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности, зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями".

Также "Ростов" призвал болельщиков вести себя корректно во избежание конфликтов. "Клуб подчеркивает, что у болельщиков "Ростова" и "Спартака" хорошие отношения, "Ростов" всегда рад приезду болельщиков гостевых команд, - говорится в заявлении. - На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее - абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты, мы готовы оказывать все необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций".