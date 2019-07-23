СМИ: "Спартак" заплатит €15 млн за футболиста голландского ПСВ Перейро

ТАСС, 23 июля. Российский "Спартак" заплатит €15 млн за уругвайского полузащитника голландского футбольного клуба ПСВ Гастона Перейро. Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf.

По информации издания, клубы достигли взаимной договоренности, теперь "Спартак" должен согласовать детали личного контракта с 24-летним игроком.

Перейро перешел в ПСВ из уругвайского "Насьоналя" летом 2015 года. За голландский клуб футболист провел 146 матчей в разных турнирах, в которых забил 47 мячей и сделал 21 голевую передачу. В составе ПСВ он стал двукратным чемпионом Нидерландов (2016, 2018) и победителем Суперкубка страны (2016, 2017), вместе с "Насьоналем" он выигрывал чемпионат Уругвая (2015). За сборную он провел девять матчей, в которых забил четыре мяча.

После двух туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает четвертое место, набрав четыре очка. В третьем туре московский клуб на выезде сыграет с "Тамбовом", матч состоится 27 июля.

В понедельник прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которой определился соперник "Спартака" - швейцарский "Тун". Первый матч московская команда проведет в гостях 8 августа, ответная игра состоится в Москве 15 августа.