Кононов: "Спартаку" нельзя недооценивать швейцарский ФК "Тун"

В понедельник прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которой определился соперник "Спартака" - "Тун". Первый матч московская команда проведет в гостях 8 августа, ответная игра состоится в Москве 15 августа.

ТАСС, 23 июля. Футболисты и тренерский штаб российского футбольного клуба "Спартак" не должны недооценивать швейцарский "Тун". Об этом рассказал главный тренер московского клуба Олег Кононов, слова которого приводит пресс-служба красно-белых.

"Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем, - сказал Кононов. - Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника - сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции сборной Швейцарии в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы".

"Тун" играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности", - добавил главный тренер.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Под его руководством московский клуб провел 22 матча, в которых одержал десять побед, пять раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. Ранее он возглавлял российские клубы "Краснодар", грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") и тульский "Арсенал", а также украинские "Карпаты" и "Севастополь".

После двух туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает четвертое место, набрав четыре очка. В третьем туре московский клуб на выезде сыграет с "Тамбовом", матч состоится 27 июля.