Отец Хабиба Нурмагомедова верит, что его сын подерется с Сен-Пьером

Сен-Пьеру 38 лет, в феврале он объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов верит в возможность боя Хабиба с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом Нурмагомедов-старший рассказал в интервью ТАСС.

"После Порье Хабибу нужно подраться с Тони Фергюсоном, - сказал специалист. - Боя три-четыре назад Фергюсон уже заслужил этот бой. Но у него сначала была травма, потом семейные проблемы, он споткнулся, и к нам претензий быть не может. Но мы не выбираем соперников, просто просим лучших".

"Для истории хорошо, если Хабиб победит Порье и Фергюсона, а потом встретится с Жоржем Сен-Пьером. Верю, что он готов вернуться. Это самый опасный и самый титулованный боец за историю UFC. Если Хабиб на такой победной серии выйдет с Сен-Пьером, то они соберут самое большое количество болельщиков", - добавил тренер, уточнив, что мечтает о подобном поединке.

На счету 30-летнего Хабиба Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в ММА. Сен-Пьер возвращался в ММА в 2017 году после четырехлетнего перерыва, тогда он победил британца Майкла Биспинга. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 26 побед и два поражения.