ХК "Спартак" подписал новое соглашение о партнерстве с авиакомпанией Turkish Airlines

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский хоккейный клуба "Спартак" продолжил сотрудничество с авиакомпанией Turkish Airlines. Соглашение о партнерстве на один год было подписано во вторник в Музее хоккея в Москве.

В церемонии приняли участие директор представительства авиакомпании в Москве Туран Ярдымджы, вице-президент по продажам Махмут Яйла, генеральный директор "Спартака" Андрей Веревко и председатель попечительского совета московского клуба двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

"Для нас сотрудничество с таким известным мировым брендом очень почетно и ответственно, - сказал Веревко. - То, что сегодня мы пролонгируем контракт на следующий сезон, говорит о том, что нашим партнерам сотрудничество нравится. Мы хотим, чтобы каждый партнер получал намного больше, чем ожидает от нас, в этом сезоне у нас есть много интересных новых задумок".

"В ближайшие дни несколько игроков команды отправятся в Стамбул на специальную фотосессию. Конечно, хоккей в Турции не спорт номер один, но он становится все популярнее. Ведутся переговоры с Федерацией хоккея Турции, при поддержке которой мы планируем привезти из Турции детскую хоккейную команду, чтобы она смогла провести товарищеский матч и посетить игру "Спартака", - отметил Ярдымджы.

Вице-президент по продажам авиакомпании отметил, что партнерство принесет пользу обеим сторонам. "Сегодня мы продлеваем наше соглашение с самым популярным хоккейным клубом в России - московским "Спартаком. Уверены, что эти партнерские отношения принесут пользу и нам, и клубу. Хотел бы сердечно поблагодарить руководство "Спартака" за ту поддержку, которую оно нам оказывает. Мы считаем, что это только начала нашего длинного плодотворного пути", - сказал Яйла.

Сотрудничество авиакомпании со "Спартаком" началось в 2018 году, это был первый партнерский проект Turkish Airlines по поддержке спорта в России и первый пример сотрудничества иностранной авиакомпании и российским спортивным клубом. Перед началом минувшего хоккейного сезона логотип авиакомпании появился на игровой форме команды. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.