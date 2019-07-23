Московский клуб КХЛ "Спартак" проведет ретро-матч 22 декабря

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги "Спартак" проведет тематический ретро-матч 22 декабря. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор московского клуба Андрей Веревко.

22 декабря "Спартак" в рамках регулярного чемпионата КХЛ примет "Барыс" из Нур-Султана. "Спартак" домашние матчи в КХЛ проводит на "ЦСКА-Арене".

"Традиционно готовимся к ретро-матчу, он пройдет 22 декабря, - сказал Веревко. - В этом сезоне нам очень сильно помогла Континентальная хоккейная лига со всеми нашими "хотелками", в том числе сохранила нам в календаре 22 декабря ретро-матч. Будет матч, посвященный нашим партнерам - Турецким авиалиниям, - 1 октября мы будем играть с ЦСКА. Дополнительно сотрудники отдела маркетинга будут анонсировать наши тематические мероприятия, они сейчас готовят их, у нас много задумок".

В истории выступления "Спартака" в КХЛ на домашней арене красно-белых было сыграно три ретро-матча, приуроченных ко дню основания клуба. В 2015 году игра "Спартака" с финским "Йокеритом" в Сокольниках была стилизована под 60-е годы. Спустя год матч красно-белых с "Локомотивом" в "ВТБ Ледовом дворце" [нынешнее название - "ЦСКА-Арена"] прошел в атмосфере 1946 года, когда "Спартак" провел первый матч в чемпионате СССР. В 2018 году "Спартак" в рамках ретро-матча играл с братиславским "Слованом", атмосфера на арене была стилизована под 80-е годы.