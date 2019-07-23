Пловец Малютин стал третьим на дистанции 200 м вольным стилем на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мартин Малютин стал бронзовым призером на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
20-летний россиянин показал результат 1 минута 45,63 секунды. Такое же время показал британец Данкан Скотт, оба спортсмена получат бронзовые медали. Победу в заплыве одержал литовец Данас Рапсис, однако он был дисквалифицирован за фальстарт. В итоге золото досталось трехкратному олимпийскому чемпиону китайцу Сунь Яну (1.44,93), второе место занял японец Кацухиро Мацумото (1.45,22).
Россиянин Михаил Довгалюк стал 12-м в полуфинальном заплыве и не сумел пробиться в финал в данном виде программы.
Малютин является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде в эстафете 4х200 м вольным стилем (2018) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы в мужской и смешанной эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем.
В понедельник российский пловец Олег Костин стал серебряным призером на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира, в воскресенье мужская сборная России стала второй в эстафете 4х100 м вольным стилем.
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|15
|10
|2
|27
|2
|Россия
|9
|6
|2
|17
|3
|Австралия
|4
|1
|3
|8
|4
|США
|2
|4
|6
|12
|5
|Германия
|2
|1
|3
|6
|6
|Бразилия
|2
|0
|1
|3
|7
|Венгрия
|2
|0
|0
|2
|8
|Франция
|1
|3
|1
|5
|9
|Великобритания
|1
|2
|4
|7
|10
|Канада
|1
|2
|3
|6