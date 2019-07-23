Пловец Малютин стал третьим на дистанции 200 м вольным стилем на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мартин Малютин стал бронзовым призером на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

20-летний россиянин показал результат 1 минута 45,63 секунды. Такое же время показал британец Данкан Скотт, оба спортсмена получат бронзовые медали. Победу в заплыве одержал литовец Данас Рапсис, однако он был дисквалифицирован за фальстарт. В итоге золото досталось трехкратному олимпийскому чемпиону китайцу Сунь Яну (1.44,93), второе место занял японец Кацухиро Мацумото (1.45,22).

Россиянин Михаил Довгалюк стал 12-м в полуфинальном заплыве и не сумел пробиться в финал в данном виде программы.

Малютин является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде в эстафете 4х200 м вольным стилем (2018) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы в мужской и смешанной эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем.

В понедельник российский пловец Олег Костин стал серебряным призером на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира, в воскресенье мужская сборная России стала второй в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Чемпионат мира завершится 28 июля.