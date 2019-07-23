{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта

Пловец Малютин стал третьим на дистанции 200 м вольным стилем на ЧМ по водным видам спорта

Победу одержал китаец Сунь Ян

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мартин Малютин стал бронзовым призером на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

20-летний россиянин показал результат 1 минута 45,63 секунды. Такое же время показал британец Данкан Скотт, оба спортсмена получат бронзовые медали. Победу в заплыве одержал литовец Данас Рапсис, однако он был дисквалифицирован за фальстарт. В итоге золото досталось трехкратному олимпийскому чемпиону китайцу Сунь Яну (1.44,93), второе место занял японец Кацухиро Мацумото (1.45,22).

Россиянин Михаил Довгалюк стал 12-м в полуфинальном заплыве и не сумел пробиться в финал в данном виде программы.

Малютин является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде в эстафете 4х200 м вольным стилем (2018) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы в мужской и смешанной эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем.

В понедельник российский пловец Олег Костин стал серебряным призером на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира, в воскресенье мужская сборная России стала второй в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1510227
2Россия96217
3Австралия4138
4США24612
5Германия2136
6Бразилия2013
7Венгрия2002
8Франция1315
9Великобритания1247
10Канада1236
Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
КХЛ
ХК "Спартак" может сыграть несколько матчей в новом сезоне КХЛ на арене в Мытищах
В прошлом году красно-белые сыграли там встречи с рижским "Динамо" и финским "Йокеритом"
Читать полностью