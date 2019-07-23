{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

FIBA отклонила заявку "Автодора" на участие в Кубке Европы

Причиной стало слишком низкое итоговое место саратовского клуба по итогам прошедшего сезона Единой лиги ВТБ

ТАСС, 23 июля. Международная федерация баскетбола (FIBA) отклонила заявку клуба Единой лиги ВТБ "Автодор" на участие в Кубке Европы FIBA в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба саратовской команды.

Заявка была отклонена на основании статьи регламента турнира, в которой утверждается, что в Кубке Европы не могут участвовать клубы, занявшие места в нижней трети турнирной таблицы национального чемпионата. В прошедшем сезоне "Автодор" занял 11-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, всего в турнире выступало 14 коллективов.

Кубок Европы FIBA - четвертый по престижности еврокубковый баскетбольный турнир. В розыгрыше сезона-2019/20 примет участие красноярский "Енисей", занявший девятое место в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. В сезоне-2019/20 "Автодор" будет выступать только в Единой лиге ВТБ.

"Автодор" является четырехкратным серебряным (1994, 1997, 1998, 1999) и двукратным бронзовым (1992, 1996) призером чемпионатов России. В Единой лиге ВТБ саратовский клуб выступает с сезона-2014/15, трижды команда выходила в четвертьфинал турнира. В розыгрыше Кубка Европы FIBA прошлого сезона "Автодор" вылетел в 1/8 финала, уступив в серии немецкому клубу "С.Оливер" (0-2).

КХЛ
ХК "Спартак" может сыграть несколько матчей в новом сезоне КХЛ на арене в Мытищах
В прошлом году красно-белые сыграли там встречи с рижским "Динамо" и финским "Йокеритом"
Читать полностью