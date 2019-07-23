Умер тренер сборных СССР и России по борьбе Томас Барба

ТАСС, 23 июля. Заслуженный тренер России по вольной и женской борьбе Томас Барба, возглавлявший сборные команды СССР и России, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"Всю свою жизнь Томас Самуилович посвятил работе со сборными командами СССР и России по вольной и женской борьбе, был личным тренером олимпийского чемпиона Романа Дмитриева и серебряного призера Олимпийских игр Алены Карташовой. Томас Самуилович до конца оставался верен борьбе и помогал советом и делом. Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Томаса Самуиловича", - говорится в заявлении пресс-службы.

Роман Дмитриев выиграл золото на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, Алена Карташова стала серебряным призером Олимпиады в Пекине в 2008 году.