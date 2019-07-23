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КХЛ

Бюджет клуба КХЛ "Спартак" в сезоне-2019/20 останется на прежнем уровне

Ранее в СМИ сообщалось, что бюджет клуба в сезоне-2018/19 составлял 937 млн рублей
Хоккеисты "Спартака" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Бюджет московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" в сезоне-2019/20 останется на прежнем уровне. Об этом ТАСС заявил генеральный директор московского клуба Андрей Веревко.

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Бюджет "Спартака" в сезоне-2018/19, по информации портала "Чемпионат.com", составлял 937 млн рублей. 

"Бюджет практически остался на уровне прошлого года", - сказал Веревко.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. "Спартак", главным тренером которого в новом сезоне будет Олег Знарок, первый матч проведет 2 сентября в гостях против рижского "Динамо".

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