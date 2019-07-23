Бюджет клуба КХЛ "Спартак" в сезоне-2019/20 останется на прежнем уровне

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Бюджет московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" в сезоне-2019/20 останется на прежнем уровне. Об этом ТАСС заявил генеральный директор московского клуба Андрей Веревко.
Бюджет "Спартака" в сезоне-2018/19, по информации портала "Чемпионат.com", составлял 937 млн рублей.
"Бюджет практически остался на уровне прошлого года", - сказал Веревко.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. "Спартак", главным тренером которого в новом сезоне будет Олег Знарок, первый матч проведет 2 сентября в гостях против рижского "Динамо".