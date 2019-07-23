"Арсенал" ожидает аншлаг на матче с "Нефтчи" в Лиге Европы

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Тульский "Арсенал" ожидает полные трибуны на домашнем матче в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Матч пройдет 25 июля. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.

"Билеты сейчас расходятся активно. Мы ожидаем аншлаг", - сказали в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" занял шестое место и завоевал право на участие во втором отборочном раунде Лиги Европы. "Нефтчи" стал вторым в национальном первенстве и начал турнир с первого квалификационного раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (6:0, 3:0).

В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).