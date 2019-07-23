Британский пловец отказался пожать руку Сунь Яну во время вручения медалей чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Британец Данкан Скотт отказался поздравлять Сунь Яна с победой во время церемонии вручения медалей чемпионата мира, чем разозлил китайского пловца, который в ответ накричал на него. Также британец отказался фотографироваться с китайским спортсменом, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, передает корреспондент ТАСС.

В сентябре 2018 года Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену.

Данкан разделил третье место с российским пловцом Мартином Малютиным, который во время церемонии поздравил Сунь Яна. Вместе с тем после заплыва Малютин рассказал журналистам, что не особо верит в честность китайца.

В воскресенье, в первый день плавательного турнира на чемпионате мира, австралиец Мак Хортон, занявший второе место на дистанции 400 м вольным стилем, отказался взойти на пьедестал и фотографироваться с одержавшим победу Сунь Яном, а также жать ему руку.