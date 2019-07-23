Пловец Рылов выиграл серебро на 100 м на спине на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|7
|2
|18
|3
|Австралия
|4
|2
|4
|10
|4
|США
|2
|4
|7
|13
|5
|Германия
|2
|2
|3
|7
|5
|Канада
|2
|2
|3
|7
|7
|Бразилия
|2
|0
|1
|3
|8
|Венгрия
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|3
|8
|10
|Франция
|1
|3
|1
|5