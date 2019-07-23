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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Пловец Рылов выиграл серебро на 100 м на спине на ЧМ по водным видам спорта

Турнир завершится 28 июля
Евгений Рылов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Станислав Красильников/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия97218
3Австралия42410
4США24713
5Германия2237
5Канада2237
7Бразилия2013
8Венгрия2002
9Италия1438
10Франция1315
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