Пловец Рылов выиграл серебро на 100 м на спине на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.