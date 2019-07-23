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Футбол в России

Гацкан подписал контракт с ФК "Крылья Советов"

Соглашение с бывшим капитаном "Ростова" рассчитано на один сезон
Александр Гацкан Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Александр Гацкан
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" на официальном сайте объявил о переходе бывшего капитана "Ростова" Александра Гацкана.

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Контракт с 35-летним молдавским полузащитником рассчитан на один год с возможностью продления еще на один. В самарском клубе Гацкан будет выступать по восьмым номером.

За ростовский клуб Гацкан выступал с 2008 по 2019 год и на протяжении нескольких лет был его капитаном. В составе клуба Гацкан провел 315 матчей, забив 24 мяча и отдав 26 результативных передач, стал обладателем Кубка России в 2014 году. До этого полузащитник выступал за казанский "Рубин".

Гацкан трижды признавался футболистом года в Молдавии (2013, 2015, 2016).

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