Гацкан подписал контракт с ФК "Крылья Советов"

Контракт с 35-летним молдавским полузащитником рассчитан на один год с возможностью продления еще на один. В самарском клубе Гацкан будет выступать по восьмым номером.

За ростовский клуб Гацкан выступал с 2008 по 2019 год и на протяжении нескольких лет был его капитаном. В составе клуба Гацкан провел 315 матчей, забив 24 мяча и отдав 26 результативных передач, стал обладателем Кубка России в 2014 году. До этого полузащитник выступал за казанский "Рубин".

Гацкан трижды признавался футболистом года в Молдавии (2013, 2015, 2016).