Организаторы чемпионата мира неверно написали фамилию российского пловца Малютина

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Организаторы чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу допустили ошибку в фамилии российского пловца Мартина Малютина, который завоевал бронзу на дистанции 200 м вольным стилем. На церемонию награждения он вышел с именной наклейкой, на которой вместо его фамилии латинскими буквами было написано "Maryutin" (Марютин).

На той же церемонии случился очередной скандал с участием победителя соревнований Сунь Яна, который подозревается в нарушении антидопинговых правил. Британец Данкан Скотт отказался поздравлять трехкратного олимпийского чемпиона с победой, чем разозлил китайского пловца, который в ответ накричал на него.

В воскресенье, в первый день плавательного турнира на чемпионате мира, австралиец Мак Хортон, занявший второе место на дистанции 400 м вольным стилем, также отказался взойти на пьедестал и фотографироваться с одержавшим победу Сунь Яном.