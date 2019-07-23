Свищев: центр керлинга во Владивостоке необходим для подготовки сборной России к ОИ-2022

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новый керлинговый центр во Владивостоке необходим для успешной подготовки сборной России к проходящим в азиатском регионе международным турнирам, в том числе Олимпийским играм 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Закладка первого камня нового керлингового центра во Владивостоке запланирована на сентябрь 2019 года. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года в Пекине.

"Все больше спортивных ледовых мероприятий проходит в азиатском регионе, нам необходима своя база в этом регионе для подготовки и проведения соревнований перед крупными международными турнирами - Олимпиадой, чемпионатами мира. Сейчас у нас нет ни одной такой базы, в которой можно пройти акклиматизацию, подготовиться к другому часовому поясу, - отметил Свищев. - На Дальнем Востоке это будет первый такой стадион, при том, что интерес к керлингу в дальневосточном регионе колоссальный. Японцы, южнокорейцы, китайцы уже являются одними из лидеров мирового керлинга".

"Этот центр должны запустить уже в 2021 году, земельный участок определен, техническая документация в процессе, - добавил Свищев. - Это будет уникальное спортивное сооружение. Важно и то, что центр будет всегда востребован и необходим. В этом регионе уже открыта детская керлинговая школа".