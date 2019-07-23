Мозгов не отказывался от выступления за сборную России на Кубке мира по баскетболу

Ранее было объявлено, что центровой не выступит за национальную команду на турнире в Китае

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой Тимофей Мозгов не отказывался от выступления за сборную России по баскетболу на предстоящем Кубке мира в Китае. Об этом он заявил ТАСС.

Сборная России 22 июля начала подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру, но в итоге было принято решение, что он не сыграет на Кубке мира, о чем во вторник сообщил официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ). "Ни с кем из штаба сборной или РФБ в последние дни я не разговаривал, а значит и не мог отказаться от выступления в составе национальной команды на предстоящем Кубке мира. Более того, я не собирался этого делать до самого последнего момента. 1 августа у меня плановая консультация с врачом, который должен дать ответ на вопрос, могу ли я приступать к полноценным тренировкам," - сказал Мозгов.