Застройщик ледовой арены в Сокольниках до сих пор не получил разрешение на строительство

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группа компаний "ТЭН", являющаяся застройщиком нового ледового дворца "Сокольники", пока не получила разрешение на строительство арены. Об этом ТАСС сообщил пиар-менеджер компании Юлия Радионова.

Ранее председатель совета директоров ТЭН Руслан Гутнов сообщал журналистам, что строительство нового ледового дворца "Сокольники" начнется в мае 2019 года и будет длиться год.

"Мы все еще ждем разрешения на строительство, пока нам его не дали", - сказала Радионова.

Новый стадион будет рассчитан на 12,5 тыс. человек. В состав комплекса войдут также малая арена (на 3 тыс. зрителей), тренировочный каток и подземный паркинг. Общая площадь обновленного дворца составит 83,5 тыс. квадратных метров. Сумма инвестиций в проект составит около 6,5 млрд рублей.

Планируется, что домашние матчи в новом дворце в Сокольниках будет проводить "Спартак", на территории комплекса будет офис клуба "Легенды хоккея", за команду которого выступают многие ветераны отечественного хоккея.