Ефимова не намерена ссориться с китайскими спортсменами из-за Сунь Яна

Во вторник британец Данкан Скотт отказался поздравлять Сунь Яна с победой во время церемонии вручения медалей чемпионата мира, чем разозлил китайского пловца, который в ответ накричал на него. Также британец отказался фотографироваться с китайским спортсменом, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала журналистам, что у нее не будет проблем с китайскими спортсменами из-за инцидента с Сунь Яном на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

"Я сначала вообще ничего не поняла, мне уже потом рассказали, но я с китайцами не буду ссориться, потому что у России с Китаем хорошие отношения. А как человека я его не очень хорошо знаю. Единственное, в 2015 году, когда он подрался с девочкой, я бы могла быть на ее месте, потому что раньше он неуважительно плавал на разминке, и я тоже попадала под эту тему. Обычно все отплывают, а он прямо по тебе, со всего размаху, так нельзя", - сказала Ефимова.

21 июля, в первый день плавательного турнира на чемпионате мира, австралиец Мак Хортон, занявший второе место на дистанции 400 м вольным стилем, также отказался взойти на пьедестал и фотографироваться с одержавшим победу Сунь Яном.

В активе Ефимовой пять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали чемпионатов мира. Спортсменка также является трехкратным олимпийским призером. Она выигрывала бронзу Олимпийских игр 2012 года (200 м брасс) и два серебра Олимпиады 2016 года (100 м и 200 м брасс).

Чемпионат мира завершится 28 июля.