Ефимова рада, что ее противостояние с Кинг привлекает внимание зрителей к плаванию

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова считает, что ее противостояние с американкой Лилли Кинг делает соревнования по плаванию более интересными и привлекает зрителей. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований, которые прошли во вторник.

27-летняя россиянка во вторник уступила Кинг на последних метрах дистанции 100 м брассом. После финиша спортсменки, у которых были разногласия во время Олимпийских игр 2016 года, поздравили друг друга.

"Здорово, что между нами такая борьба, подобные противостояния всегда привлекают внимание зрителей, рекламодателей. Это сумасшествие, но, как мне кажется, это хорошо для зрителей. Я бы хотела оставаться в тишине, но что я могу сделать?" - сказала Ефимова.

"У нас уже давно нормальные отношения, - добавила она. - Мы продолжаем бороться только на дорожке, но не в жизни. Друзья ли мы? Не могу сказать так, у меня есть только два друга - мои давние подружки; между нами простые человеческие отношения".

На чемпионате мира Ефимова еще планирует выступить на дистанциях 50 м, 200 м и в эстафете.

Ефимова является двукратным серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года (100 м и 200 м брассом) и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне 2012 года (200 м брассом). Также она пять раз побеждала на чемпионатах мира, семь раз становилась серебряным и три раза бронзовым призером. Кинг - двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная победительница чемпионатов мира.