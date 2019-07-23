Ефимова рассказала, что хочет побеждать со стабильностью британца Пити

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова хотела бы научиться побеждать в плавании с таким же запасом, какой имеет над соперниками рекордсмен мира из Великобритании Адам Пити. Об этом она рассказала журналистам по окончании первого для себя старта на чемпионате мира в Кванджу.

27-летняя россиянка во вторник уступила американке Лилли Кинг на последних метрах дистанции 100 м брассом. Пити является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 м брассом, шестикратным чемпионом мира. В Кванджу он пока завоевал одну золотую медаль.

"[Нагнетание обстановки вокруг противостояния с соперницами] всегда шло не изнутри, а от прессы, но я спокойно к этому относилась. Надо просто плыть, как Адам Пити: выигрывать две секунды, чтобы ни у кого вопросов не было. Хочу так научиться", - сказала Ефимова.

На чемпионате мира Ефимова еще планирует выступить на дистанциях 50 м, 200 м и в эстафете.

Ефимова является двукратным серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года (100 м и 200 м брассом) и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне 2012 года (200 м брассом). Также она пять раз побеждала на чемпионатах мира, семь раз становилась серебряным и три раза бронзовым призером.