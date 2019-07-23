Руководство FINA назвало неприемлемым поведение пловцов Сунь Яна и Скотта

ТАСС, 23 июля. Руководство Международной федерации плавания (FINA) считает неприемлемым поведение китайского пловца Сунь Яна и британца Данкана Скотта во время церемонии вручения медалей чемпионата мира по водным видам спорта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба FINA.

Скотт отказался поздравлять Сунь Яна с победой в заплыве на 200 м вольным стилем во время церемонии вручения медалей чемпионата мира, чем разозлил китайского пловца, который в ответ накричал на него. Также британец отказался фотографироваться с китайским спортсменом.

"Исполком FINA встретился сегодня в Кванджу, чтобы проанализировать ситуацию, произошедшую во время церемонии награждения, и отправил письма с предупреждениями Скотту и Сунь Яну. Оба участника вели себя неприемлемо", - говорится в сообщении.

В прошлом году трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено добиться пересмотра этого дела. В 2014 году Сунь Ян был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата, причем об этом было объявлено уже после того, как срок отстранения истек.