Федерация бокса России будет делать пожизненные выплаты семье Дадашева

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России будет делать пожизненные выплаты семье россиянина Максима Дадашева, скончавшегося в США после боя. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя в ночь на 20 июля.