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Бокс

Федерация бокса России займется перевозкой тела Дадашева

Организация возьмет на себя все расходы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России организует перевозку тела Максима Дадашева в Россию. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

28-летний боксер скончался во вторник в США в результате травм, полученных во время боя.

"Федерация бокса России берет на себя перевозку тела Максима в Россию. Мы возьмем все расходы на себя", - сказал Кремлев.

Дадашев в ночь на 20 июля проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

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