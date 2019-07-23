Федерация бокса России проведет расследование обстоятельств смерти Дадашева

Во вторник в команде спортсмена ТАСС сообщили о смерти 28-летнего Дадашева в результате полученных травм во время боя, прошедшего в США 20 июля.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России расследует обстоятельства смерти россиянина Максима Дадашева, скончавшегося в США в результате травм, полученных во время боя. Об этом ТАСС заявил во вторник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Федерация бокса России расследует обстоятельства смерти Дадашева. Мы проведем соответствующее расследование и выясним, почему такое произошло. Необходимо довести дело до конца", - сказал Кремлев.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.